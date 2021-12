PRF realiza apreensão de 1.5 mil aves silvestres na Bahia

Mais de 1.5 mil pássaros silvestres foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado, 30. A apreensão, considerada uma das maiores realizadas pela PRF na Bahia, ocorreu durante uma fiscalização na cidade de Itamaraju (a 758 quilômetros de Salvador).

As aves estavam em um GM/Corsa Classic de cor preta, que seguia de Mucurici, no Espírito Santos, para a cidade baiana de Feira de Santana, onde seriam comercializadas. Ao abordar o condutor do veículo, a polícia encontrou 1.525 pássaros das espécies Canário da Terra, Coleirinha e Cristinha.

Além de tráfico de animais, o motorista e carona poderão responder por crime de maus tratos, uma vez que as aves estavam acomodadas de forma superlotada em gaiolas, sem o mínimo de ventilação.

Os homens foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária Local. Já os pássaros foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na cidade de Eunápolis.

