PRF promove ações educativas durante Operação Finados na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu ações educativas durante a Operação Finados na quinta, 01, e seguiu até domingo, 4. O intuito era buscar conscientizar os usuários das rodovias de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro.

Com o tema educação para o trânsito, quem estava no local teve a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos. Além disso, os motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro e mostraram-se conscientes quanto à perigosa combinação de álcool e direção.

Tendo como público-alvo condutores e passageiros, as equipes da PRF abordavam os veículos e seus ocupantes e os convidavam para ouvir as palestras. Lá eles recebiam dicas de segurança e viam vídeos que mostrava os comportamentos inadequados no trânsito e as graves consequências dessas condutas.

Aproximadamente, 1.888 pessoas, dentre adultos e crianças, foram sensibilizados por meio de ações educativas visando à assimilação de hábitos e atitudes responsáveis no trânsito.

adblock ativo