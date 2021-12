PRF prende um dos maiores traficantes do sul da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta quarta-feira, 9, um homem suspeito de ser um dos maiores traficantes da região sul da Bahia. O flagrante ocorreu por volta das 16h45, no km 22 da BR-367, trecho da cidade de Porto Seguro (a 705 km de Salvador). As informações foram divulgadas pela polícia na manhã desta quinta, 10.

A ação foi registrada durante fiscalização da PRF, quando, ao avistar os policiais, um motociclista tentou fugir em alta velocidade. Ao alcançar e fiscalizar a moto, os agentes verificaram, por meio de uma consulta do banco de dados, que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, desde 2013, emitido pela comarca de Porto Seguro.

Além disso, o homem de 30 anos, identificado como "Cara de jegue", é suspeito de ser o responsável por grande parte do movimento do tráfico de drogas no município.

Após detido, "Cara de jegue" foi encaminhado para a delegacia de polícia judiciária local, onde está à disposição da Justiça.

