PRF prende três homens com arma em ônibus em Barreiras

Três homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um revólver calibre 38 durante uma abordagem a um ônibus interestadual no km 800 da BR-020, no trecho na cidade de Barreiras (a 863 quilômetros de Salvador). Nenhum deles tinha porte de arma.

A fiscalização ao coletivo ocorreu nesta quarta-feira, 20, e foi divulgada pela PRF nesta quinta, 21. Policiais suspeitaram da atitude de três, que supostamente embarcaram no ônibus com apenas uma mochila.

Após o revólver ser encontrado na mochila, um dos homens confessou que estava armado. Os três envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Barreiras/BA.

adblock ativo