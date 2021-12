PRF prende traficante com 100 kg de maconha em Feira

Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem de 24 anos no fim da manhã desta sexta-feira, 17, no KM 07 da BR 324, trecho do município de Feira de Santana. O criminoso, que não teve a identidade revelada, pilotava uma moto modelo Honda Biz, quando foi flagrado com 100 kg de maconha.

De acordo com nota da PRF, no momento da abordagem, o traficante tentou fugir da fiscalização policial, mas foi alcançado cerca de 500m depois.

Os policiais encontraram escondidos em um compartimento localizado entre as pernas do criminoso quatro pacotes contendo maconha. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia judiciária local.

