PRF prende quadrilha acusada de roubo de carros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Eunápolis prendeu na madrugada desta terça-feira, 26, dois homens e uma mulher suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo de veículos.

Gesiel Gonçalves de Oliveira, de 25 anos, Miguel Feirreira dos Santos, de 32, e Angélica Carvalho Ursulino, de 23, teriam assaltado uma fazenda em Vale Verde, na zona rural de Porto Seguro.

Agentes do Grupo de Policiamento Tático (GPT) da 9ª Delegacia de Eunápolis recuperaram um dos quatro veículos roubados, modelo Strada, que estava com os três membros da quadrilha. Um quarto integrante conseguiu fugir com outro carro roubado, modelo Palio.

Os assaltantes foram abordados pela PRF no km 746 da BR-101, por volta de 1h30 desta terça, nas proximidades do município de Itabela. Eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. O outro integrante ainda não foi localizado. As informações são do site Radar64.

adblock ativo