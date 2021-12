Uma mulher de 19 anos foi presa transportando 25 quilos de maconha no km 385 da BR-242, em Seabra, município do Centro-Sul da Bahia. Ela, que não teve o nome divulgado, viajava em um ônibus interestadual que seguia de Goiânia (GO) para Salvador.

Segundo informações divulgadas na tarde deste sábado, 14, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu nesta sexta, 13, por volta das 10h30.

Segundo o órgão, a mulher transportava 25 tabletes com peso de 1 quilo cada. Ela chegou a descrever para a polícia que teria saído de Itaberaba (BA) para Goiânia, onde recebeu os pacotes que deveriam ser entregues na capital baiana. O local e quem receberia a droga não foram revelados.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei de Drogas. A substância e a suspeita foram levadas para a Delegacia de Polícia Judiciária local.

Da Redação

PRF prende mulher transportando 25 kg de maconha para Salvador

