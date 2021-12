PRF prende jovem de 20 anos com 19 kg de maconha

Policiais rodoviários federais prenderam uma jovem transportando quase 19 kg de maconha em um ônibus que fazia linha São Paulo (SP) – Fortaleza (CE). O flagrante ocorreu no KM 830 da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na quarta-feira, 7, mas a PRF só divulgou a informação nesta quinta, 8.

De acordo com a polícia, no decorrer da fiscalização, ao realizar vistoria no compartimento de bagagens do veículo, os agentes encontraram uma mala contendo 14 tabletes de substância similar à maconha, com peso aproximado de 19 quilos.

Uma passageira do ônibus foi identificada como sendo a proprietária do entorpecente. Ela declarou que recebeu a mercadoria de um homem em São Paulo, no terminal rodoviário do Tietê, e que a entregaria em Fortaleza a um indivíduo que entraria em contato consigo ao chegar no destino e que receberia certa quantia em dinheiro pelo transporte da droga.

A jovem foi encaminhada com o entorpecente para a delegacia de polícia judiciária local.

