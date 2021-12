PRF prende integrantes de quadrilha de roubo de carros na Bahia

Dois homens suspeitos de compor uma quadrilha especializada em roubos de carros foram presos após roubar um VW/Gol e uma quantia de dinheiro em um restaurante no Km 775 da BR-252, trecho do município de Barreiras (a 871 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações divulgadas na manhã desta sexta-feira, 3, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla foi flagrada próxima ao local do roubo, tentando fugir, cada um em uma moto, modelos Honda/NXR Bros, uma de cor preta e outra vermelha. Foram apreendidos com os assaltantes, um revólver calibre 38, com quatros munições intactas.

Ao ser presa, a dupla revelou que durante o roubo do veículo, teria contado com a ajuda de mais dois homens, que estariam encarregados de conduzir o carro até o estado de Pernambuco (PE), onde outros integrantes da quadrilha os esperavam. O carro nem os outros dois que fugiram foram identificados ainda.

Os comparsas, que não teve os nomes divulgados pela polícia, foram detidos na tarde desta quinta-feira, 2, por volta das 17h, e foram encaminhados para Delegacia de Polícia Judiciária de Barreiras, onde serão indiciados pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma, associação criminosa e receptação.

