PRF prende homem procurado pela Interpol no interior da Bahia

Um homem que é procurado pela Interpol, por crime internacional de tráfico de drogas, foi preso conduzindo uma Ford/Ranger roubada na BR-242, no trecho da cidade de Ibotirama (a 663 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações divulgadas na manhã desta segunda, 6, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo que ele conduzia tinha a placa clonada e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) falso. O automóvel tinha sido roubado em novembro de 2016, na cidade de Olinda (PE).

Segundo a polícia, ao ser pressionado, o motorista de 48 anos, que não teve o nome divulgado, contou que havia comprado a Ranger pela quantia de R$ 35.000,00 em Aracaju (SE) e que seguia para Campo Grande (MS). No momento da abordagem, havia uma mulher com ele dentro do carro.

A polícia suspeita que ele pretendia trocar a caminhonete por entorpecentes na região da fronteira do Brasil com o Paraguai/ Bolívia, já que os dois países fazem divisa com o estado de Mato Grosso do Sul.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária de Ibotirama. A ocorrência foi registrada por volta das 18h30 da última sexta-feira, 3.

adblock ativo