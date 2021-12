PRF prende empresário com carro roubado

Um empresário de 43 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta segunda-feira, 17, na BR-101, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por crime de receptação. Ele transitava por volta das 13h30, no KM 728, em Eunápolis, no extremo sul do estado, com um Renegade roubado, em janeiro deste ano, na cidade de Feira de Santana, distante a 109 km de Salvador.

De acordo com a PRF, durante a abordagem, os policiais decidiram verificar os elementos de identificação do carro, encontrando indícios de adulteração na numeração do chassi. Após análise das informações e pesquisa no banco de dados, foi possível concluir que o veículo tinha sido roubado.

O carro transitava com placas “clonadas” de um similar e sem restrição licenciado em Barreiras. As originais, que já possuíam registro de roubo, eram do município de Candeias.

O motorista foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia judiciária de Eunápolis. Será indiciado pelo crime de receptação, previsto no Art.180 do Código Penal.

