PRF prende duas mulheres com 68 kg de maconha em Conquista

Duas mulheres de 27 e 28 anos foram presas, na noite desta quarta-feira, 19, no KM 830 da BR-116, em Vitória da Conquista. A prisão foi realizada por policiais rodoviários federais, por volta das 21h30.

De acordo com as informações dos policiais, elas estavam em um ônibus interestadual, que seguia de São Paulo (SP) para Arapiraca (AL), quando os agentes abordaram o veículo para uma vistoria.

Durante a checagem, eles encontraram 73 tabletes de maconha em duas malas, com peso aproximado de 68 kg. Em depoimento, as mulheres relataram que viajavam de São Paulo para Aracaju (SE) e que seriam pagas pela transporte do entorpecente.

Em posse de uma das traficantes, segundo a polícia, foi encontrada uma carteira de visitante de um detento do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto, em Aracaju.

Uma hora mais cedo

No mesmo dia e ainda na BR-116, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que tinha comprado droga em Uberlândia (MG) e pretendia revender a substância em Maceió (AL).

Segundo a PRF, a prisão ocorreu por volta das 20h30, no mesmo KM 830 que as mulheres foram detidas com drogas. Com o homem, a polícia encontrou oito tabletes de crack, pesando cerca de 6 kg. O entorpecente foi encontrado escondido no interior do painel do carro.

Tanto as mulheres como o homem foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária local para responder pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da lei nº 11.343/06.

