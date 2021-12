PRF prende dois suspeitos por roubo de pneus de carretas na BR-116

Uma quadrilha especializada em roubos de pneus de carreta, foi presa na noite desta quarta-feira, 7, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, na região de Milagres (distante 230 quilômetros de Salvador). As informações só foram divulgadas pela PRF na manhã desta sexta-feira, 9.

De acordo com informações do órgão, equipes especializadas realizaram buscas com o intuito de achar uma carreta, com as características que teriam recebido de uma denúncia da ação dos criminosos ocorrida na BR-242, na região de Lençóis, na Bahia. Segundo a PRF, eles costumam atuar em toda a região do Nordeste.

Após as buscas, uma carreta foi abordada no km 454 da BR-116, com dois homens de 26 e 34 anos - que não tiveram as identidades reveladas. O veículo transportava uma carga de 24 pneus, todos com aros, avaliados em R$ 50.000,00. Foram encontrados com os criminosos dois revólveres calibre 38 e 32, todos municiados; "cepos" (pedaços) de madeira que eram utilizados para sustentar as carretas, enquanto eram retirados os pneus, e uma pequena quantidade de cocaína e crack.

Ainda segundo a PRF, outros dois indivíduos que teriam participado do assalto conseguiram fugir, mas com a prisão destes integrantes, a polícia espera descobrir e desmantelar o restante da quadrilha.

