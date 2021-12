PRF prende dois homens após briga de trânsito

Dois homens brigaram e foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta segunda-feira, 18, na BR-116, próximo a Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A confusão começou após um acidente de trânsito. Com um dos homens foi encontrada uma arma de fogo no interior do veículo.

Após informação de acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta, equipe da PRF deslocou para o local, onde encontrou os dois motoristas em vias de fato. Os policias contiveram os dois homens e verificaram que apresentavam sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica.

Foram realizados os testes com etilômetro, sendo constatados os resultados de 0,56 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões (mg/l) para o condutor do automóvel e 0,73 mg/l para o da motocicleta, configurando o crime de embriaguez para os dois indivíduos.

Durante a revista no carro, os policiais encontraram um revólver sem registro, calibre .38, com três munições intactas.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a polícia judiciária local, sendo um por embriaguez ao volante, previsto no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) e outro, além deste mesmo crime, responderá também pelo posse de arma de fogo, previsto no Art. 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei Especial 10.826/2003).

adblock ativo