PRF prende casal de traficantes em Senhor do Bonfim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve na madrugada desta quinta-feira, 16, um casal de traficantes que transportava 10 kg de maconha prensada, pronta para o uso.



Os dois foram presos dentro de um ônibus que trafegava pelo km-117 da BR-407, na região de Senhor do Bonfim. Ao perceber a fiscalização dos agentes da PRF dentro do veículo, os acusados, que se deslocavam de Juazeiro para Salvador, tentaram mastigar o ticket da passagem, a fim de enganar os policiais. Entretanto, eles destruíram os tickets errados e foram identificados, porém os nomes não foram divulgados pela PRF.



Além disso, um dos traficantes levava um jornal em que sua foto estava estampada na capa. Ele havia sido preso com 42 kg de maconha na cidade de Petrolina (PE), de onde é fugitivo do presídio. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária Local.

