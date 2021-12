PRF prende caminhoneiro com 'arrebite' na BR-407

Um caminhoneiro de 36 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao ser flagrado portando diversos comprimidos à base de anfetamina, de nome comercial "Nobésio Forte", no KM 228 da BR-407, nas imediações do município de Capim Grosso, a 272 km de Salvador, na última segunda-feira, 2.

O flagrante ocorreu quando os policiais abordaram o veículo Mercedes Benz/L 1620 com placas da cidade de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. Durante a fiscalização, os PRFs encontraram no interior do caminhão 39 comprimidos da anfetamina, conhecida como "arrebite", substância usada para inibir o sono e cuja produção e comercialização é proibida no Brasil.

O condutor, em posse do medicamento, foi detido e encaminhado com a substância para a Delegacia de Polícia Judiciária local.

