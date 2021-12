PRF na Bahia prende foragido da Justiça do Distrito Federal

Um homem de 23 anos, que é procurado pela Justiça do Distrito Federal, foi preso em um ônibus interestadual que fazia o percurso Goiânia/Salvador. O flagrante, feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceu durante uma abordagem ao veículo no km 385 da BR-242, trecho do município de Seabra (a 473 quilômetros da capital baiana).

De acordo com informações divulgadas pela polícia na manhã desta terça-feira, 7, o homem, que não teve o nome revelado, é natural do município Boa Vista do Tupim (BA) e tem um mandado de prisão em aberto pelos crimes de ameaça, invasão domiciliar e violência doméstica, expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho (DF).

Ele foi preso nesta segunda-feira, 6, e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Federal do município de Seabra.

