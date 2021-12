PRF na Bahia faz leilão online de veículos

A Superintendência de Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SPRF/BA) realiza, neste mês de outubro, um leilão online de bens móveis inservíveis. Os lances, que começam a partir desta segunda-feira, 5, poderão ser ofertados até às 15h do dia 22 pelo site do certame.

Segundo informações do órgão, serão leiloados veículos como motos, automóveis, caminhonetes, camionetas e reboques oriundos do patrimônio no estado. Os lances mínimos variam entre R$ 500 e R$ 30 mil. O edital 1/2020 é do tipo maior lance ofertado com arrematação em hasta pública.

Os interessados poderão ainda examinar os lotes, mediante agendamento prévio nos telefones (71) 2101-2231/2224, até o dia 21, das 8h às 12h e de 13h às 16h na sede administrativa da PRF/BA localizada na Rua da Indonésia, nº 1.081, Granjas Rurais Presidente Vargas, em Salvador. O uso de máscaras de proteção no ato é obrigatório.

