PRF mantém serviços em estradas baianas, mas com limitações

Após reunião na tarde desta terça-feira, 5, representantes da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiram que, mesmo com o corte orçamentário imposto pelo decreto 9.018/17, nenhum dos 23 postos será desativado na Bahia a partir desta quinta, 6.

De acordo com a assessoria da PRF, as fiscalizações serão mantidas, mas com limitações devido ao contingenciamento. Os veículos só sairão para atender situações emergenciais como chamados de acidentes com vítimas e denúncias de crimes nos 11.000 km de estradas federais no estado.

Já as abordagens serão realizadas em pontos fixos estrategicamente decididos pela regional. Também ficou definido que o expediente administrativo no estado será apenas das 8h às 14h. No total, 600 policiais atuam nas estradas baianas.

No âmbito nacional - devido aos limites para aquisição de combustível, manutenção e diárias -, a PRF decidiu suspender algumas atividades; suspensão de serviços de escolta de cargas superdimensionadas e escoltas em rodovias federais; suspensão imediata das atividades áreas (policiamento e resgate aéreo) desempenhadas pela instituição; redução dos deslocamentos terrestres de viaturas em patrulhamento; e desativamento de unidades operacionais.

Em nota a PRF informa ainda que "Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com Ministério da Justiça e Segurança Pública, já está em tratativas com Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para uma célere recomposição do orçamento e consequente restabelecimento dos serviços e normalização da atuação da instituição."

Também por meio de nota, o Sindicato dos Policiais Rodoviários do Estado da Bahia (Sinprf-BA) lamentou a medida. "Recebemos com total indignação mais essa noticia que traduz a não valorização dos nossos serviços na área de segurança pública pelo atual governo". O Sinprf-BA ressaltou ainda que os cortes orçamentários trarão danos para a população, como "o aumento de acidentes de trânsito, a redução da fiscalização de rodovias importantes e consequente aumento da criminalidade", listou ele, classificando a medida como um golpe mortal na segurança pública.

