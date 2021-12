PRF lança Operação Semana Santa com foco na segurança viária

A Polícia Rodoviária Federal divulgou o esquema de realização da Operação Semana Santa deste ano. A ação será realizada da próxima quinta-feira, 1, até às 23h59 do domingo, 4, em mais de 10 mil km de estradas e rodovias que cortam a Bahia.

Neste ano, o foco da operação será voltado para a segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e a garantia da mobilidade nas rodovias do país.

Historicamente marcado pelo aumento no fluxo de veículos e usuários, o feriado prolongado da Semana Santa neste ano será marcado pela existência do toque de recolher vigente em todo o estado que restringe a locomoção noturna das 18h às 5h até o dia 5 de abril.

Apesar das restrições, a PRF está preparada para um aumento na quantidade de veículos se deslocando de forma uniforme em todo o estado. A expectativa é que o pico de movimento na saída para o feriado prolongado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de quarta-feira, 31, e durante todo o dia de quinta-feira, 1. O retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de domingo, 4.

Também estão entre os focos das equipes da PRF, fiscalizações específicas a veículos de carga. Em virtude do tamanho dos veículos e do peso relacionado às cargas transportadas por eles, os acidentes que envolvem veículos de carga geralmente têm maiores proporções e geram maior gravidade das lesões ou a morte dos envolvidos, o que faz com que haja uma maior preocupação com o estado de conservação destes veículos.

A PRF também intensificará sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e a utilização de ferramentas de comunicação, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

