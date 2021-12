PRF lança Fetran 2018 em Itaberaba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) lançou nesta quinta-feira, 2, a edição 2018 do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran). O evento aconteceu no auditório do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, em Itaberaba (a 289 quilômetros de Salvador).

O Fetran é um projeto nacional que visa contribuir com a formação das crianças em relação a questões no trânsito. A iniciativa tem como principal foco inserir a educação para o trânsito de forma lúdica na rotina escolhar dos pequenos.

A motivação por trás do Fetran é o número de acidentes que se tornaram a principal causa de morte de crianças, entre 0 e 14 anos, no Brasil. Com base nessa informação, os agentes da PRF passam a orientar sobre a violência no trânsito, como ter um comportamento seguro e também como contribuir para a diminuição de mortes de inocentes.

