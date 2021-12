PRF inicia operação para controle de acidentes no Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia dará início à "Operação Carnaval 2014" na próxima segunda-feira, 24. A ação vai até o dia 5 de março, com o objetivo de coibir o uso de bebidas alcoólicas e excesso de velocidade nas rodovias federais.

Segundo informações da PRF, no período será montado um esquema de fiscalização, com reforço nos trechos onde há intensa movimentação em função do carnaval. Entre os pontos especificados pela polícia, estão Eunápolis e Porto Seguro, BRs 135, 242 e 020, onde ficam respectivamente Correntina, Santa Maria da Vitória e Barreiras; e nas BRs 324, 101 e 116, que dão acesso a Salvador.

O patrulhamento terá o reforço de duas aeronaves e equipes de Operações Especiais e Motopoliciamento. Além de agentes de Grupos de Operações Especiais de outros estados, que usarão todas as viaturas operacionais, incluindo resgates, postos móveis, motocicletas e equipamentos como etilômetros e radares portáteis e fotográficos, conforme divulgado pela PRF.

De acordo com dados da PRF, no carnaval de 2013, Bahia e Minas Gerais somaram 32% do número total de mortos durante a Operação em todo o Brasil. Por isso, este ano o órgão reforça o policiamento nas rodovias dos dois estados.

