PRF inicia Operação Carnaval no estado

As principais estradas federais que cruzam a Bahia recebem policiamento reforçado, a partir desta sexta-feira, 9, na Operação Carnaval. Até a Quarta-feira de Cinzas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado terá contingenciamento extra para fiscalizar as rodovias.

Falta de uso de cinto de segurança, conduções em alta velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacetes de motociclistas ou cadeirinhas para crianças, por exemplo) são irregularidades a serem combatidas, a fim de evitar acidentes no período do Carnaval, época com aumento do fluxo de veículos e de infrações consideradas graves e colisões que resultam em vítimas. A Operação Carnaval ocorre em todo o Brasil.

De acordo com a PRF, os policiais intensificarão a fiscalização em pontos estratégicos com maior incidência de acidentes, como no sentido Salvador nas BRs 324, 116 e 101, além de outros na BR-101, entre Eunápolis e Porto Seguro, e nas BRs 135, 242 e 020, sentido Correntina, Santa Maria da Vitória e Barreiras.

“O Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações, com grande fluxo de veículos nas rodovias federais e o uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações”, ressalta a PRF, em nota.

Diminuir o fluxo dos veículos de carga e testes com bafômetro são outras tarefas da operação.

Levantamento da PRF de acidentes graves no período do Carnaval aponta que Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina são os estados com maior número de acidentes graves em vias federais –representando 29,64% dos acidentes no Brasil durante o período.

A PRF da Bahia foi questionada pela reportagem de A TARDE sobre a quantidade de policiais que serão diariamente deslocados ao patrulhamento nas rodovias federais em território baiano, mas não respondeu até o fechamento da edição.

Infrações

Em balanço divulgado na última sexta-feira, a PRF na Bahia informou que 641.380 multas foram aplicadas ao longo do ano passado.

Destas infrações, destacou o órgão, 436.737 foram recebidas por motoristas que trafegavam acima da velocidade permitida nas estradas, autuação com maior número de registros na Bahia em 2017.

Estas multas, ressaltou a PRF, ocorreram em quantidade 677% maior que o número registrado em 2016, ano em que 56.200 condutores foram flagrados dirigindo em alta velocidade.

A PRF também não informou a quantidade de acidentes e óbitos na Operação Carnaval do ano passado e tampouco respondeu sobre quais pontos terão policiamento reforçado durante a ação, que é mais uma etapa da Operação RodoVida, iniciada em 22 de dezembro de 2017 e que se encerrará no 18 de fevereiro.

