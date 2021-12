PRF frustra tentativa de golpe em seguro na BR-324

Dois homens que simularam um acidente de trânsito na rodovia para aplicar o golpe do seguro foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta terça-feira, 18. O flagrante aconteceu no KM 486 da BR 324, no município de Santa Bárbara, distante 151 km de Salvador.

De acordo coma PRF, uma equipe policial realizava patrulhamento no trecho quando se deparou com a cena do suposto acidente envolvendo um Ssangyoung e uma BMW. Os veículos apresentavam danos característicos de uma colisão. Um dos veículos estava fora da pista.

Grupo tentou simular acidente na BR-324 (Foto: Divulgação | PRF)

Ainda com informações da PRF, a equipe parou a viatura, devido ao suposto acidente, e iniciou o processo de levantamento de dados para a confecção do boletim de acidentes, momento em que as versões dos envolvidos começaram a divergir. Nervoso e gaguejando, o condutor da BMW não soube dizer quem era o proprietário que constava no documento. O motorista do SSANGYOUNG, por sua vez, também não sabia explicar as circunstâncias que envolveram a colisão.

A polícia informou ainda que a dupla resolveu admitir a fraude. O condutor do SSANGYOUNG, que é dono do carro, simulou o acidente para receber R$ 40.000,00 do seguro. O veículo precisava de manutenção, mas as peças de reposição não eram fáceis de encontrar. Por isso, ele achou mais “fácil” dar perda total e receber o valor referente ao bem.

Além dos dois presos, participaram do esquema mais dois homens, um responsável por dirigir um dos carros, e outro que providenciou a BMW, cujo dono o grupo disse não conhecer. Eles não revelaram se o proprietário é cúmplice ou vítima da armação.

Um dos veículos envolvidos na simulação (Foto: Divulgação | PRF)

