PRF frustra roubo de carga avaliada em R$ 740 mil na BR-101

Um tentativa de roubo de carga avaliada em R$ 740 mil foi frustrada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, no trecho do município de Teixeira de Freitas (distante 806 km de Salvador), na madrugada deste sábado, 17.

De acordo com a PRF, o motorista do veículo foi encontrado com as mãos amarradas após a seguradora do veículo entrar em contato a unidade daquela cidade para informar que o veículo estaria sendo assaltado na rodovia, pois o sinal de rastreamento havia sido interrompido.

O último sinal do equipamento apontava para um local próximo a um posto de combustível da região, onde o caminhão foi encontrado. O condutor informou aos policiais que foi surpreendido por quatro homens que quebraram o vidro e entraram no veículo.

A vítima também disse que foi rendido e imobilizado, mas ao notar a chegada da viatura policial os criminosos não conseguiram saquear a carga e fugiram. Pertences pessoais do condutor, como celular, dinheiro e peças de roupas, foram levados.

A carga de agrotóxicos avaliada em R$740 mil estava intacta. No local, foi encontrada uma carreta abandonada, que, segundo a PRF, seria usada para possível saqueamento da carga.

A ocorrência foi encaminhada e apresentada a autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas para registro e averiguação dos fatos.

