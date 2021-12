PRF flagra ônibus escolares com excesso de passageiros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou dois ônibus destinados exclusivamente ao transporte de estudantes com excesso de passageiros, na noite desta quinta-feira, 9. O veículo estava na altura do KM 162 da BR 101, no trecho conhecido como trevo do Jacuípe, imediações de Humildes, distrito pertencente a Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que os ônibus, que possuem capacidade máxima para 37 passageiros, transportavam 51 em um e 48 em outro.

De acordo com a PRF, o local onde os veículos foram abordados, que é um cruzamento de vias, acontecem recorrentes acidentes graves. Um dos motoristas afirmou que o veículo não possuía documentos, fato confirmado após consulta ao banco de dados. Fabricado em 2011, esse ônibus nunca foi registrado nem licenciado.

O ônibus em que a única irregularidade era o excesso de passageiros pôde seguir viagem após sanar o problema. Os ocupantes a mais foram colocados em outros veículos.

Já o ônibus que possuía pendências de licenciamento e registro foi recolhido para pátio da PRF.

