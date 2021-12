PRF flagra na Bahia colombiano irregular no país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na sexta-feira, 6, um colombiano que estava em situação irregular no Brasil. Ele conduzia uma motocicleta no KM 163 da BR 101, em Conceição do Jacuípe, quando foi abordado pelos policiais, que constataram a infração às normas de imigração.

O homem, que tem 24 anos e nasceu na cidade de Tuluá, na região Central da Colômbia, chegou ao Brasil em abril do ano passado. Ele deveria ter deixado o país em julho, mas não o fez nem se apresentou à Imigração para regularizar sua situação. Durante a abordagem, os policiais encontraram ainda indícios de que ele se dedicava à prática de agiotagem.

O colombiano, que não teve a identidade reveladao, foi levado até a Polícia Federal, em Salvador, onde foi confeccionado Termo de Notificação, documento que o obriga a voltar para o país de origem dentro de oito dias.

adblock ativo