PRF flagra mais de 60 toneladas de alimentos sendo transportados com produtos perigosos

Nesta quarta-feira, 22, em Paulo Afonso (a ‎434 km de Salvador), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inciou a operação 'Rótulo de Risco' na BR 110, que visa à fiscalização de produtos perigosos lotados na Bahia. As ações resultaram na fiscalização de 117 veículos e 113 pessoas, produzindo 99 autuações específicas de produtos perigosos e 100 por infrações de trânsito.

Durante os trabalhos, as equipes encontraram mais de 60 toneladas de alimentos que eram transportados junto com produtos perigosos. A legislação impede o transporte desse tipo de produto no mesmo compartimento que produtos de consumo ou de uso humano.

Equipes do Inema (Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e da Vigilância Sanitária de Paulo Afonso, que prestaram apoio durante a fiscalização, ficaram responsáveis pela parte ambiental e destinação dos produtos apreendidos, respectivamente.

Nenhum acidente grave foi registrado ao longo dos três dias de operação que, além da atualização e treinamento dos PRFs, reforçou as ações de policiamento e fiscalização no trecho de Paulo Afonso.

