PRF flagra comércio ilegal de combustível em Itabuna

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve dois homens por comércio ilegal de combustíveis por volta das 23h de sexta-feira, 13, em Itabuna. A abordagem aconteceu por volta das 23h, no KM 45 da BR 415, quando os PRFs abordaram um Uno Mille e encontraram cerca de 350 litros de gasolina no interior do veículo. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas pela polícia.

Ao ser questionado pelos policiais, o condutor informou que teria comprado o combustível em um lava-jato pela quantia de R$ 875. Os policiais foram até o lava-jato e encontraram o caminhão tanque de onde o combustível havia sido roubado e vendido ao condutor do veículo. No local, os policiais encontraram o responsável pelo roubo da carga e sua comercialização, ainda de posse dos R$ 850 pagos anteriormente.

Os dois envolvidos foram encaminhados, juntamente com o combustível e os veículos para Delegacia de Polícia Judiciária local.

adblock ativo