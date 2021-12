PRF estima aumento de 50% no número de veículos nas estradas

Quem vai pegar a estrada no São João deve ter cuidado. No mesmo período do ano passado, as polícias rodoviárias federal (PRF) e estadual (PRE) registraram 341 acidentes, com 181 feridos e 26 mortos.



Este ano, como o feriado é prolongado por conta do dia de Corpus Christi e há mais turistas na Bahia em razão da Copa, a PRF estima que o fluxo de veículos seja 50% maior.



Até o dia 30, o efetivo de agentes federais será reforçado. A operação junina contará com helicóptero, equipes com cães treinados, motopoliciamento e posto móvel.



Nas rodovias estaduais, 528 agentes - 11% a mais que no ano passado - atuarão durante o feriado. A operação teve início ontem e terminará no dia 16, às 8h.



Atenção



Segundo a capitã Maria Aparecida Teixeira, chefe do núcleo de comunicação do Batalhão da PRE, os motoristas devem redobrar a atenção ao fazer ultrapassagens, que devem ser condizentes com a sinalização do local.



"A maior causa de acidentes é a falta de atenção dos motoristas. É preciso segurança nas ultrapassagens", disse. Ela indica alguns trechos em que o condutor deve ter cuidado especial, como a BA-026, entre Amargosa e Mutuípe.



"A estrada tem curvas perigosas e em alguns locais não há acostamento. Além disso, o local costuma ter neblina. É possível que quem vai se deslocar pela região pegue neblina tanto na ida quanto no retorno da festa", explicou.



Outros trechos perigosos são a BA-242 (entre Sapeaçu e Castro Alves) - devido ao fluxo de pessoas indo a Santo Antônio de Jesus - e a BA-502, próximo a São Gonçalo dos Campos (pista estreita).



LEIA TAMBÉM



>> Saiba o que funciona no feriado de Corpus Christi e São João

>> Confira a programação completa do São João em Salvador

>> São João com shows gratuitos no Pelô vai até o final do mês

Animais



Também é importante estar atento na BA-210, entre Juazeiro e Curaçá. "Há muitos acidentes com animais, por conta do hábito errado de alimentar o gado nas proximidades da rodovia", disse Maria Aparecida.



Nas BRs 324 e 116, as obras serão suspensas durante o feriado. Ainda assim, a PRF pede que o condutor tenha cuidado ao passar por locais em reforma.

adblock ativo