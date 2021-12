PRF escolta caminhão de abastecimento de hospitais em Itabuna 

Um caminhão carregado com 6 mil litros de leite foi escoltado pela polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta segunda-feira, 28, em Itabuna (435 quilômetros de distância de Salvador).

A carga saiu do bairro Ferrada com destino a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, aos Hospitais Manuel Novais e Calixto Midlej Filho e a Maternidade Mãe Pobre.

De acordo com informações da PRF, a ação, que contou com três policiais rodoviários, garantiu a chegada do caminhão em seu destino e a distribuição do produto nas unidades.

