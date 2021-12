PRF determina suspensão de serviços após corte no orçamento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai suspender alguns serviços a partir desta quinta-feira, 6, por conta do corte no orçamento do órgão imposto pelo Decreto 9.018/17, de 30 de março de 2017. A medida foi anunciado na noite desta terça, 4, e representantes da Superintendência Regional da PRF na Bahia se reúnem nesta quarta, 5, para adequar a determinação nacional a realidade estadual.

Contudo, no âmbito nacional, a PRF determinou a suspensão imediata de policiamento e resgate aéreo e da escolta de cargas superdimensionadas, além da redução dos deslocamentos terrestres de viaturas em patrulhamento.

Apesar de suspender o resgate aéreo feito pela PRF, o órgão informou, por meio de nota, que tentará "diminuir o prejuízo no atendimento de ocorrências emergenciais, priorizando atendimento de acidentes com vítimas".

O órgão também pretende desativar algumas unidades operacionais, contudo, não foram definidas quais regiões serão afetadas. A adequação ao orçamento também prevê redução no horário de funcionamento das unidades administrativas, que será das 9 às 13 horas.

