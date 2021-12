PRF detém traficante foragido na BR 101

Um traficante foragido da justiça foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta sexta-feira, 4. O

flagrante ocorreu por volta de 11h30, no KM 840 da BR 101, trecho do município de Teixeira de Freitas/BA.

Segundo informações da PRF, os policiais realizaram a abordagem de um veículo VW/ Polo com placa de São Paulo/SP, e durante a fiscalização aos documentos do condutor, identificaram no banco de dados que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto, que foi expedido pela 1ª Vara Criminal e Infância e Juventude do Tribunal de Justiça da Bahia desde maio de 2013. O mandado foi expedido pelo cometimento de crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil local, onde ficará à disposição da Justiça.

