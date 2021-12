PRF detém foragido da justiça em Barreiras

Um homem que estava foragido da justiça foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira, 15. O fato aconteceu por volta das 16h, no KM 841 da BR 242, no trecho da cidade de Barreiras/BA, na região oeste do estado.

A prisão em flagrante ocorreu quando os policiais abordaram um veículo Fiat/Palio e, quando a documentação do condutor foi fiscalizada, os PRFs verificaram um mandado de prisão em aberto por crime de roubo majorado, ou seja, roubo com emprego de arma e/ou na companhia de outro(s).

O mandado estava em aberto desde setembro de 2014, na cidade de Campo Formoso/BA.

O homem foi detido e encaminhado para delegacia de polícia judiciária local.

adblock ativo