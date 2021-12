PRF descobre adulteração de placas de motos na Bahia

Um novo método de adulteração de placas de motocicletas foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e divulgado por meio de um vídeo no Youtube.

No procedimento, o condutor instala um pino com um fio no painel do veículo, que é utilizado para modificar os números da placa ao se aproximar da fiscalização. Ao puxar este fio, o motociclista retira um adesivo implantado na placa e modifica os números.

O vídeo mostra a infração cometida por um motociclista que trocou a placa JUY 6428 para JUY 5469. Ele possuía licença de Belém (PA) e foi detido pela polícia. As informações são do site A Voz da Bahia.

