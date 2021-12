PRF desarticula esquema ilegal de venda de combustível

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desarticulou um esquema de distribuição criminosa de combustíveis na tarde desta quarta-feira, 14, ao prender em flagrante uma quadrilha que agia na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A prisão aconteceu durantes uma abordagem a um carro da marca Voyage, de placa policial NTW 7417, que transportava de forma irregular 400 litros de gasolina, distribuídos em galões de plástico.

De acordo com informações da PRF, a fiscalização se iniciou no Km 592 da BR-324 e prosseguiu até o município de Candeias, onde os policiais localizaram uma empresa clandestina, responsável pela adulteração, armazenamento, distribuição e comercialização de combustíveis de forma completamente ilícita. No local foram encontrados cerca de 15 tanques armazenando álcool, gasolina e diesel. Foram presos cinco acusados de participar do esquema.

adblock ativo