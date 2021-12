PRF confirma morte de 7 pessoas em acidente no sul da Bahia

Sete pessoas morreram após um ônibus cair de uma ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, no sul da Bahia, na noite desta sexta-feira, 7, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dentre os mortos, o motorista do ônibus, de prenome Gideon.

Os corpos estão no Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis (a 641 quilômetros de Salvador) e passam por perícia.

A empresa Rota Transportes, responsável pelo ônibus, informou que 36 passageiros, além do motorista, faziam a viagem de Ilhéus - Porto Seguro. Destes, 28 ficaram feridos. Segundo o Hospital Regional de Eunápolis, 24 pessoas deram entrada na unidade, mas seis já foram liberadas.

Duas vítimas que estavam em estado grave foram conduzidos ao Hospital Regional de Porto Seguro. Ainda foram levados um ferido para os Hospital Municipais de Itagimirim e uma outra para a unidade de Itapebi.

As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), bombeiros, agentes da PRF, além de moradores da região. Funcionários da empresa Veracel e pescadores da região também ajudaram no resgate dos feridos. Eles usaram canoas para retirar os corpos do rio.

Maior parte das vítimas foi levada para o hospital de Eunápolis (Atlântica News | Reprodução)

Por conta disso, o órgão informou que as buscas continuam na manhã deste sábado. A usina hidrelétrica de Itapebi, que funciona no Rio Jequitinhonha, fechou as comportas da barragem para ajudar nas buscas das vítimas, evitando que o nível do rio subisse.

A correnteza do rio chegou a arrastar o veículo por mais de 50 metros do local do acidente.

Ultrapassagem

O acidente aconteceu por volta das 19h30, quando o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e caiu de uma altura de aproximadamente 30 metros.

As primeiras informações dão conta que o motorista de uma Kombi tentou uma ultrapassagem, mas perdeu o controle da direção e bateu no fundo do ônibus.

O motorista da Kombi, identificado como Adriano Moreira de Souza, foi preso e está detido na delegacia sob suspeita de ter causado o acidente.

Ele já passou por um exame de bafômetro, que deu negativo, mas pode responder por homicídio doloso ou culposo, a depender do rumo da investigação.

Na delegacia, Souza relatou que foi atrapalhado por um terceiro veículo. A polícia ainda investiga se houve de fato esse outro carro no acidente.

Atendimento

A Rota Transportes disponibilizou um número para atendimento exclusivo dos familiares: 0800-284-9900.

adblock ativo