PRF-BA lança operação de prevenção a acidentes

Uma blitz educativa, realizada no Posto da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), no km-604 da rodovia BR-324, em Simões Filho, marcou o início da Operação Rodovida 2013-2014.

Idealizada pelo governo federal, a iniciativa visa intensificar a fiscalização e reduzir o número de acidentes nas rodovias federais do país durante o período de festejos do final de ano e férias.

Para tanto, contará com abordagens e distribuição de materiais educativos realizadas em duas etapas: a primeira, que vai durar até o dia 31 de janeiro; e a segunda, entre 21 de fevereiro e 9 de março e tem como foco o Carnaval.

Fluxo

Durante o lançamento, o ministro dos Transportes, César Borges, participou das abordagens e alertou os motoristas sobre o risco de acidentes nas estradas.

"No final de ano e durante as férias, o fluxo na estrada é muito intenso. Por isso, é preciso que a fiscalização seja ainda mais rígida", afirmou.

De acordo com o ministro, a campanha, que está em sua terceira edição, é responsável pela redução de 25% do número de acidentes nas estradas federais registrados no ano passado.

"Trata-se de uma campanha integrada, que envolve demais órgãos que lidam com o trânsito. Esperamos uma redução de até 50%", disse.

Segundo o superintendente da PRF-BA, George Paim, as ações da Operação Rodovida estarão intensificadas em 100 pontos das estradas federais do país.

"São locais onde a ocorrência de acidentes é muito grande. Além da frequência, também levamos em conta a gravidade: 20% dos acidentes ocorridos nesses lugares são graves", explicou.

adblock ativo