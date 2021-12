PRF apreende veículos irregulares em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta e uma motocicleta com documentos irregulares durante a operação "Cavalo de Aço", em Jequié, na tarde deste sábado, 13.

Segundo informações da PRF, durante o primeio flagrante, uma carreta Scânia, com placa de Minas Gerais, foi identificada como adulterada, após averiguação, no KM 677 da BR-116. Já a motocicleta foi apreendida no KM 713 da BR-330, após ficar constatado, pela consulta da placa, que o veículo havia sido roubado em outubro de 2014, em Salvador.

Os condutores e os veículos apreendidos foram encaminhados para a delegacia de polícia do local.

