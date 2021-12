PRF apreende veículo com material explosivo sem documentação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do município de Capim Grosso apreendeu na madrugada desta quinta-feira, 4, um material explosivo sem documentação fiscal e acondicionamento específico para o transporte.

O material estava em um veículo que seguia do município de Conceição do Coité com destino a Santana do Sobrado, quando ele trafegava nas proximidades do posto do órgão.

Dentro do carro, guiado por um homem de 55 anos, a PRF encontrou 50 Kg de nitrato, 950 metros de cordel, 10 unidades de espoletas e 11 retardos. O material apreendido e o veículo foram encaminhados para a delegacia na cidade de Capim Grosso.

