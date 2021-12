PRF apreende quase 500 quilos de maconha com pai e filho em Jequié

Quase meia tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) sendo transportada por pai e filho em um caminhão na cidade de Jequié, no interior da Bahia. A apreensão aconteceu quando os policiais realizaram uma abordagem a uma Scania T14, na tarde desta terça-feira, 24.

Os policiais questionaram o condutor do veículo sobre a carga e desconfiaram quando ele respondeu que rodava com o caminhão vazio. Ao realizar a revista, a equipe encontrou 19 fardos com uma substância semelhante à maconha. No total, 446 quilos da substância foram apreendidos.

O pai, de 53 anos, e o filho, de 24, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Judiciária de Jequié.

O veículo saiu da cidade de Salinas, em Minas Gerais, e tinha como destino Maceió, capital alagoana.

