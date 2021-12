PRF apreende nove toneladas de grãos na BR-242

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km-383 da BR-242, trecho da cidade de Seabra (a 460 km de Salvador), interceptou mais de 50 veículos na madrugada desta quarta-feira, 27, em operação que pretendeu combater o excesso de peso em veículos que circulam nas rodoviais federais. Os veículos parados carregavam soja e milho. Em relação à carga, a polícia flagrou um total de 92.010Kg de excesso de peso.

Além de irregularidades relacionadas ao peso, a PRF constatou que 6.770Kg de grãos eram transportados sem a devida documentação fiscal. Os veículos apreendidos com carga excedente estão nos posto local da PRF; já aqueles com pendências fiscais foram encaminhados à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz).

Segundo a PRF, o tráfego de um veículo com excesso de peso, além de acelerar a deterioração da camada asfáltica das rodovias, potencializa o risco de acidentes.

