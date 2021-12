PRF apreende na Bahia carreta com 30 mil pares de calçados falsificados

Uma carreta carregada com cerca de 30 mil pares de calçados falsificados foi apreendida nesta segunda-feira, 24, na cidade de Ribeira do Pombal (a 288 quilômetros de Salvador). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria foi avaliada em mais de R$ 1 milhão.

O veículo foi abordado após os policiais rodoviários desconfiarem da atitude do motorista, que tentou contornar o trevo para não ser parado depois de avistar os agentes na rodovia. A ação chamou a atenção dos policiais, que abordaram o condutor. Ele, inicialmente, disse que estava com o caminhão vazio, o que foi desmentido.

De acordo com a PRF, apenas uma pequena parte da carga, cerca de 5%, era de produtos verdadeiros e com nota fiscal. Os calçados eram falsificações de marcas famosas.

O motorista disse que carregou a carreta na cidade mineira de Nova Serrana e pretendia descarregar em vários municípios do Nordeste, sendo Fortaleza o último destino.

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal e o motorista foi apresentado na delegacia.

Calçados são falsificações de marcas famosas (Foto: Divulgação | PRF)

Carga foi avaliada em cerca de R$ 1 milhão (Foto: Divulgação | PRF)

