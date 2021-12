PRF apreende meia tonelada de maconha em Feira de Santana

A Policial Rodoviária Federal (PRF) em uma ação conjunta com Polícia Federal (PF) apreendeu, no final da tarde de sábado, 25, cerca de 500 quilos de maconha no quilômetro 429 da BR 116, em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador.

A droga foi encontrada com dois homens que estavam em um ônibus sem autorização para viajar. Segundo a PF, eles falaram que estavam a caminho de Quixelô, no Ceará, para levar as drogas.

Os dois homens foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal, em Feira de Santana.

