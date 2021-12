PRF apreende mais de R$ 300 mil em Vitória da Conquista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de R$ 300 mil nesta quarta-feira, 24, em um carro, na BR-116 no município de Vitória da Conquista, Sudoeste baiano.

De acordo com as informações do PRF, durante uma fiscalização de rotina no KM-836, em veículo Renault/ Logan, com placas de Aracaju (SE), o condutor e os ocupantes demonstraram nervosismo ao entregar o documento do carro. Com as informações desencontradas, os policiais fizeram visitoria e encontraram R$ 302.500,00 em dinheiro no porta-mala.

Ainda segundo o polícia, o valor pertencia ao motorista, de nome não revelado. Ele teria obtido após uma transação comercial no Estado de Santa Catarina e seria levado para Sergipe.

