PRF apreende mais de 5 kg de cocaína na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 5,278 kg de cocaína na manhã desta terça-feira, 3, no Km 756 da BR 116. Os entorpecentes foram encontrados dentro de um veículo GM/Astra, acondicionados nas portas traseiras, bem como na porta dianteira.

De acordo com informações da PRF, no mercado, a depender da pureza da droga, o valor do quilo varia de 10 a 150 mil reais.

O condutor do veículo e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil.

