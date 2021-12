PRF apreende madeira irregular e prende dono por corrupção

Policiais Rodoviários Federais (PRF) flagraram o transporte ilegal de madeira nativa da Mata Atlântica, na terça-feira, 6, em Camacan, distante 500 quilômetros de Salvador, no KM 594 da BR 101. A polícia deteve o proprietário da carga, que tentou suborná-los.

A PRF recebeu uma ligação do motorista do caminhão, de 22 anos, informando que tinha sido contratado para transportar a madeira. Mas só depois ficou sabendo que se tratava de material sem regularização. Ele ainda falou que fez o frete sob forte coação e ameaça do proprietário da carga, que o acompanhava no veículo.

De posse da informação, a polícia iniciou as diligências e abordou o caminhão conduzido pelo denunciante, um MB/2326 com placas do Estado do Rio Grande do Sul, e constataram que, realmente, o mesmo carregava 13m³ de madeira nativa não identificada e ilegalmente obtida, pois não estava acompanhada de DOF (documento de origem florestal), nem nota fiscal.

Ao receber a informação de que o veículo e a madeira seriam apreendidos, o carona, de 47 anos e "proprietário" da madeira, tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 202,00, momento em que os PRFs deram voz de prisão em flagrante por corrupção ativa. O proprietário foi encaminhando à Delegacia de Polícia Judiciária Local.

