PRF apreende fuzis e munições em carro abandonado por suspeitos na BR-407

Dois homens não identificados abandonaram um carro depois de fugir de uma vistoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-407 na noite deste sábado, 7. Os suspeitos conseguiram fugir. Dentro do veículo foram encontrados dois fuzis, um calibre 7.62 e outro de calibre 556, ambos de uso restrito, e diversas munições.

O caso aconteceu quando os agentes pararam um VW/Fox, com placas de Lauro de Freitas/BA, no km 103, nas imediações da cidade de Senhor do Bonfim. O condutor do automóvel desobedeceu e fugiu. Houve perseguição policial e depois que o Fox passou por uma lombada na altura do município de Jaguari, a dupla largou o carro e fugiu a pé.

Os policiais ainda tentaram localizar a dupla, mas não houve sucesso. Durante a vistoria do carro os PRFs também constataram que ele era roubado. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de polícia judiciária da região.

