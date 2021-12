PRF apreende drogas e pássaros silvestres na BR 116

Durante operação de combate ao tráfico de drogas, realizada nesta quarta-feira, 3, no km 932 da BR 116, no município de Encruzilhada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 7,8 kg de maconha e 2 kg de cocaína, transportada por um passageiro de um ônibus com destino à cidade de Brumado, onde a driga seria comercializada. O passageiro foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Cândido Sales.

Já no Km 156 da rodovia, no município de Canudos, outro ônibus que ia de Juazeiro para Salvador foi abordado e, durante a revista, os policiais encontraram mais 7,38 Kg de maconha escondidos em uma bolsa, no compartimento de bagagens. Os dois passageiros responsáveis pela mercadoria foram presos em flagrante por tráfico de drogas e levados à Delegacia de Polícia de Euclides da Cunha.

Tráfico de animais - Já em Vitória da Conquista, a PRF apreendeu na noite desta quarta, 3, 42 pássaros silvestres. A ação ocorreu um dia após a apreensão de 105 cardeais na mesma região.

Os pássaros - 40 cardeais de topete e dois sabiás - estavam amontoados em uma gaiola e eram transportados por um carro com placa de São Paulo. O condutor e o passageiro do veículo foram encaminhados com as aves para o Centro de Triagem de Animais silvestres do local.

