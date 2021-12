PRF apreende drogas e anfetaminas durante operação da Copa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta segunda-feira, 17, por volta de 3h, cerca de 100kg de maconha. A ação aconteceu no Km 408 da BR-116, na região de Feira de Santana, e fez parte da Operação Copa das Confederações.

A droga era transportava por um carro modelo Uno Mille Way, de cor branca, que desobedeceu a ordem de parada da PRF. Após uma perseguição, o condutor parou o veículo e assumiu que a droga era plantada no município de Orocó (PE) e seria levada para o bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A grande quantidade de maconha seria entregue a uma pessoa conhecida como Minhoca e negociada por cerca de R$ 30 mil. O motorista foi encaminhado para o Complexo Policial de Feira de Santana.

Já no km 117 da BR-101, no município de Alagoinhas, a PRF apreendeu 116 mil comprimidos de anfetaminas, de princípio ativo Femproporex. A ação foi realizada por volta de 4h desta segunda e apreendeu ainda R$ 1.296 em espécie.

As anfetaminas e o dinheiro estavam com o condutor de um carro modelo Gol, com placa de Goiânia (GO), que trafegava de Foz do Iguaçu (PR) com destino à cidade de Itabaiana (SE). O acusado informou que as anfetaminas seriam revendidas para caminhoneiros por aproximadamente R$ 50 mil.

